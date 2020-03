Zmysel a nezmysel školstva

Viacerí rodičia dnes popri zamestnaní z domu nestíhajú plne kontrolovať svoje deti pri domácom vzdelávaní a na ich prekvapenie, školáci to zvládajú aj bez dozoru. Ako je to možné a prečo to v škole takto nefunguje?

„Bylo by načase, aby se změnil zákon a umožnil těm, kteří chtějí ze svých dětí vychovat svobodné, zodpovědné dospělé, využívající své individuální dispozice, aby mohli nechat vzdělávání na dětech, aby děti nebyly nuceny učit se něco, co jim nedává smysl nebo na to ještě nejsou zralé“- Jana Nováčková, psychologička a spoluautorka konceptu, knihy i kurzov Respektovat a být respektován.*

Zrejme najväčšou slabinou školstva, aké ho poznáme, je to, že učivo a činnosti v danej chvíli deťom nedávajú zmysel. Systém s tým ani nepočíta, aby zmysel dávali, a niekedy mám pocit, že ani samotným tvorcom obsahu. Dieťa práve zaujalo stavanie bunkra, ale škola mu ponúka časovanie slovies. Neviem si predstaviť rodiča, ktorý hladnému dieťaťu ponúkne tehlu. Aj ten najhorší rodič cíti, že dieťa má nejakú aktuálnu potrebu, ktorá si pýta uspokojenie. Škola s uspokojovaním potrieb dieťaťa nepočíta. Ponúka, čo sama chce a dieťa sa má tomu poslušne prispôsobiť. Tak je nastavený systém. Robiť veci preto, lebo "tak sa to má robiť". Prečo, na čo je to dobré a ako mi to teraz pomôže, odpoveď nemá.

Ako úrad. Ten sa riadi kopou predpisov a vy neviete nájsť ich zmysel. Ak sa na to opýtate úradníka, odpovie vám, že "to sa tak má robiť". Aj oni robia veci "tak ako sa má". Postupujú podľa pokynov a predpisov, ktoré im nedávajú zmysel. Prestali sa pýtať, robia "ako sa má" a ich vnútorné zvedavé dieťa sa už dávno prestalo pýtať "prečo", keďže nedostalo odpoveď, keď sa už dávno stratilo a netuší, kde sa vlastne nachádza. Vyhorelo.

Rovnaký osud žijú učitelia. Niektorí sa nepoddajú za žiadnu cenu, búria sa a bojujú so systémom. Ďalší sa nechajú pomaly uvariť ako žaby v kotli. Keď sú uvarení, vyhorení, nepýtajú sa na zmysel toho, čo robia. Len reagujú "Tak sa to má robiť". A keď takíto vyhorení učitelia zadávajú deťom domáce úlohy, rodičia sa chytajú za hlavu a márne hľadajú jej zmysel. Zmysel nielen samotnej úlohy, ale aj jej riešenia. Ani vo sne by im nenapadlo, že práve takto "sa to riešiť má".

Ešte tragickejšie je, keď vyhorený učiteľ postúpi na vyššiu funkciu, na vyšší školský úrad, kde schvaľuje učebnice, či povinný obsah učiva. A nedajbože zostavuje otázky na celoplošné testovanie. To sa chytajú za hlavu nielen rodičia, ale aj polouvarení učitelia.

Nuž, ale argument, že "tak sa to má", je nepriestrelný. A takéto je potom aj naše vzdelanie a vzdelanie našich detí. Vzdelanie, ktoré nedáva zmysel. Nosíte ho v hlave a neviete, na čo by mohlo byť použiteľné.

Tiež som to dlho nevedel. Už viem. Na to, aby ste z druhých mohli robiť hlupákov. Je to jednoduché. Poviete, "je to tak a tak je to správne". Časť ľudí sa nad tým ani nezamyslí a zopakuje to po vás. Druhá časť, sa začne zamýšľať, hľadať v tom zmysel a čím dlhšie ho hľadá, tým je viac naklonená uveriť, že je naozaj hlúpa. Trošku áno, ale iba toľko, že sa nechala nachytať.

Milí rodičia, v týchto časoch máte doma svoje bystré deti (vy viete, že sú bystré) a učíte sa s nimi. Keď zistíte, že učivo, úloha, čokoľvek, čo škola požaduje, nedáva zmysel, povedzte to nahlas pred deťmi - "toto je nezmysel". A vysvetlite im, na čo sú nezmysly v hlave. Že sú na to, aby sme z druhých robili hlupákov a seba povyšovali. Pravda je taká, že hlúpy je ten, kto si opatruje kopu nezmyslov v hlave. Múdry je ten, kto robí to, čo mu práve teraz dáva zmysel. A to, čo mu dnes nedáva zmysel, možno bude dávať zmysel inokedy...

P.S. Školstvo, aké dodnes funguje, mi zmysel nedáva. A odmietam prijať tézu, že je potrebné "lebo sa to tak má"...

* http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-novackova.php?itemid=36275&fbclid=IwAR1ZBKa8un4DTJT7BrBKY4K4NjvhykB8SmeNdnlpQHlCAZ7QCUDOKt2F2T0