Zlyhávajú politickí marketéri, alebo intelektuálny šovinizmus?

V doterajších voľbách za 30 rokov politickí marketéri nezlyhali podľa mňa len málokedy, napríklad v prípade prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej. Aj to preto, že podľa mojich informácií, si príliš od nich radiť nenechala.

Tvrdohlavo si stála na svojej stratégii autentického prejavu a nereagovala na žiadne invektívy protivníkov. Keď už tak, len jeden raz vyjadrila stanovisko a dosť. Z niektorých jej protikandidátov vlastní marketéri urobili až humorné karikatury. No a výsledok? Vyhrala.

Marketéri poznajú finty ako ktorej strane uchmatnúť voliča.

Majú premakané charakteristiky priaznivcov jednotlivých strán a čo na háčik udice zaberá. No a výsledok? Útoky jednej strany na druhú, poukazovanie na chyby a prešľapy, okrajové témy v diskusiach a v médiach rozhodujú o víťazoch a stávajú sa mienkotvornými. Sociálne siete sú naplnené špinavou bielizňou až po okraj a človeku sa už zdvíha žalúdok. Bežný človek je postavený pred čierno-bielo vykresľovanú realitu už aj tak skreslenej reality. Vyber si volič - čierne, alebo biele. Inej farby niet.

Politickí marketéri opakujú marketignovú stratégiu 90-tych rokov – útok na mentálnu integritu jedinca, alebo po mojom – intelektuálny šovinizmus. Tento pojem nenájdete vo wikipedii, ani nikde inde zadefinovaný, čomu sa čudujem, ale povedzme, že je to len taký môj a mnou používaný slovný zvrat.

Intelektuálny šovinizmus.

Je to ideológia o nadradenosti intelektu nad všetky ostatné ľudské vlastnosti, kvality a zručnosti, nad inteligenciu, empatiu, nad bohatstvo...nad všetko. Intelekt ako najvyššia hodnota. Keby to bolo len o šírke, výške, dĺžke, hmotnosti intelektu, dnes by najväčším šovinistom bol google. Ten má najväčší intelekt. Zatiaľ som však od neho nepocítil prejavy intelektuálneho šovinizmu.

Na to, aby sa človek stal intelektuálnym šovinistom, nie je dôležité v skutočnosti mať najväčší intelekt, dôležité je tak pôsobiť. Stačí naučiť sa nejaký paragraf zo zákona naspamäť a pýtať sa hocikoho, či ten paragraf pozná a vie odrecitovať. Väčšina nevie, samozrejme, kto by si pamätal nepotrebné paragrafy. Nuž, ale ste blbec. A nemusí to intelektuálny šovinista ani nahlas povedať. Žeby vám to pripomínalo niektorých učiteľov v škole, alebo policajtov, úradníkov? Áno. Lebo v inštitúciach sa inetelektuálny šovinizmus pestoval určite najmenej 200 rokov. Uč sa, lebo zostaneš sprostý, bude z teba len nejaký smetiar, čo ty môžeš vedieť, keď si len sopliak, tí ľudia sú stále sprostejší...atď. A teraz rýchly strih...a pozorujeme volebnú kampaň. Intelektuálny šovinizmus ako vyšitý…

A čo my, nenapraviteľní nevoliči?

Našťastie pre nás, na nešťastie pre spoločnosť, že nie sme cieľovkou. Iba okrajovou. Pokusy urobiť z nás nezodpovedných, alebo hlupákov, ktorí si nevedia zrátať, že náš hlas prepadne aj tak najmä víťaznej strane – teda zatiaľ Smeru, nezaberá. To zatiaľ zaberá na voličov, čiže zhruba 50% populácie spôsobilej voliť. Druhých zhruba 50% voľby ignoruje, niektoré voľby aj viac. Prečo? Pretože politickí marketéri nevedia ako nevoličov dostať na háčik. Intelektuálny šovinizmus nezaberá. Nedokáže rozbiť vašu mentálnu integritu. Nie preto, že by nevolič bol intelektuálne zdatnejší, dokonca nemusí byť ani chytrejší.

Má však niečo, čo intelektuálny šovinista nechápe – sebaúctu aj k svojim nedokonalostiam.

Nepotrebujem skrývať svoje intelektuálne nedostatky, ba ani nedostatky svojej inteligencie. Ako nevolič nechcem súperiť o to, kto ho má väčší, myslím intelekt. A nie je to ani zbabelosťou, že by ma strana, ktorú som volil, sklamala, a ja som zostal tým blbcom. Je to jedno. Kým sa budem vyhýbať riziku, že zostanem blbcom, tak ním aj naozaj zostanem. Nevoliť, je len gesto, že hra na blbca a oblbovača ma nebaví. Nie pre tých, ktorí volia, ale pre tých, ktorí tu hru živia – politici a politickí marketéri.

Opäť sa vrátim na začiatok.

Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová si tvrdohlavo išla svojou stratégiou. Zostala autentická a hru na blbý a blbší prehliadala. A prehliadla aj politických marketérov. Podobne ako väčšina z nás nevoličov. Mnohí sa blahosklonne pozeráme na vás, politici a marketéri, čo to tu na nás hráte a necháme vás v presvedčení, že ste skvelí, inteligentní a my vám nevidíme do karát. Je nás polovica potenciálnych voličov a vy nahovárate stranám s 5-10%, aby ulovili voličov svojim súperom s 5-10%.

Nás je 50%, teda obrovská ryba, žiadne sardinky.

Ak ste takí chytrí, ako to hráte na voličov, buďte chytrí aj na nás a nájdite gríf ako nás uloviť. S intelektuálnym šovinizmom to však neskúšajte. Skúste sa začať ozaj o nás zaujímať, obyčajne, úprimne. My vieme o vašich nedostatkoch, aj o svojich, len vy neviete, lebo sami seba klamete. Stačí úprimnosť a možno vám na háčik vašej udice aj sami naskočíme. Šťastné a veselé voľby, vám, voličom i nevoličom! :-)